«Математика и основы демократии»: Бутиной официально разрешили преподавать в тюрьме США

Осужденная в США гражданка России Мария Бутина с разрешения руководства исправительного учреждения, в котором она содержится, начала преподавать четыре дисциплины для заключенных. Такое заявление сделал отец россиянки Валерий Бутин.

«Маша сейчас активно занялась преподаванием, что помогает ей справляться с нелегкой жизненной ситуацией. Она ведет аж четыре предмета для других женщин, отбывающих с ней тюремный срок… Все официально и проходит с разрешения администрации тюрьмы», - приводит газета «Известия» слова Бутина.

При этом отец россиянки отметил, что за преподавательскую деятельность его дочь будет получать небольшое денежное вознаграждение.

Мария Бутина, по словам ее отца, ведет уроки математики, английского языка, теории вероятности и обществоведения. В рамках последнего предмета россиянка также преподает основы демократической системы Соединенных Штатов.

В беседе с корреспондентом издания Валерий Бутин опроверг слухи о том, что в скором времени может начаться процедура по переводу Марии в Россию. Кроме того, по словам отца осужденной, его дочь не жалуется на условия содержания.