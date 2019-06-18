Восемь украинцев и 10 тонн наркотиков: в Испании задержали подозрительное торговое судно

В Испании задержано торговое судно, на борту которого находились восемь человек экипажа - граждан Украины, и 10 тонн наркотиков. Инцидент произошел примерно в 180 километрах от Картахены, уточняется в сообщении испанской Налоговой службы.

По словам правоохранителей, торговое судно ELG шло под молдавским флагом. Слежка за ним началась полгода назад после того, как испанское управление морской разведки таможенного контроля получило сведения о его незаконной деятельности.

В частности, в операции по задержанию судна были задействованы итальянские, турецкие и французские силовики. В результате правоохранителям удалось обнаружить 350 свертков с гашишом общим весом почти в 10 тонн.