Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время приступа тремора

Наталия Майорова
23:47 18.06.2019
Свое поведение Зеленский аргументировал тем, что канцлер «была в безопасности».
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время приступа тремора
© Фото: Wolfgang Kumm, globallookpress

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой случился приступ сильного тремора во время их встречи.

«Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности», - цитирует его Bild.

Как сообщалось ранее, Меркель пережила приступ тремора во время звучания государственных гимнов, когда оба политика стояли на ковровой дорожке, под прицелом десятков телекамер. Тогда ее внезапно начала бить сильнейшая дрожь. Зеленский же никак не отреагировал на происходящее.

Канцлер Германии объяснила обезвоживанием свое состояние на встрече с Зеленским. Сейчас Ангела Меркель чувствует себя лучше.

Президент Украины провел в Германии один день. На переговорах с канцлером он затронул тему газопровода «Северный поток - 2» и указал, что позиции Киева и Берлина касаемо этой темы являются диаметрально противоположными. Также он поблагодарил Меркель за готовность вести предметный диалог.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.06.2019, 05:00
Опубликованы кадры перехвата стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США российским Су-27
Дата18.06.2019, 20:01
На службе поколений: легендарный автомат «Калашникова» отметил 70-летний юбилей
Дата18.06.2019, 16:08
Президент РФС не исключил переноса ЧМ-2022 после ситуации с Платини
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата18.06.2019, 12:46
Шойгу: российская армия в ближайшее время получит лазерное и гиперзвуковое оружие
Дата18.06.2019, 17:41
Рассекречен уникальный документ о боях за Берлин
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:47 В стране и мире
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время приступа тремора
22:50 В стране и мире
«Своп» вместо транзита: «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новые условия газового контракта
22:15 В стране и мире
Видео
Корабль Одиссея: ученые подняли из воды останки 2400-летнего античного судна
21:50 В стране и мире
В России запретили еще одно лекарство от кашля
20:58 В стране и мире
Жарко и грязно: аномальная погода в Москве сохранится до конца недели
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Страшно ходить: ярославцы требуют снести «дом с привидениями»
Видео
Пьяный поляк прокатился по центру города на советском танке Т-55: видео
Чернобыльский дайвер: инженер рассказал о спуске в радиоактивный бассейн под реактором АЭС
Видео
Охота дельфинов под Крымским мостом попала на видео
Видео
Пес-революционер устроил бунт во время прогулки: видео
Xiaomi представила в России новые телевизоры, смартфон, наушники и браслет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.