Путин провел совещание по подготовке к прямой линии

Российский президент Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», прямая трансляция которой пройдет 20 июня.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, на совещании присутствовали глава администрации российского президента Антон Вайно, первый замглавы администрации Сергей Кириенко, помощник главы государства Андрей Белоусов, а также пресс-секретарь Дмитрий Песков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

«Президент провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 20 июня в 12.00 по московскому времени», - уточняется в сообщении.

Вместе с тем известно, что в ходе программы Путин ответит на вопросы граждан. Трансляция будет вестись в эфире ряда телеканалов, среди которых – Первый, «Россия 1», «Россия 24» и «НТВ», и радиостанций – «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Пользователи Сети смогут посмотреть трансляцию в Интернете.

Прием вопросов от граждан начался 9 июня и продлится до окончания программы 20 июня. На данный момент уже поступило около 700 тысяч обращений граждан со всех уголков страны.

В прошлом году прямая линия с президентом прошла в новом формате: зрители не присутствовали в студии, там были только волонтеры, которые принимали участие в подготовке мероприятия и помогали авторам обращений.

Тогда прямая линия продлилась почти 4,5 часа. Во время эфира Владимир Путин ответил на 79 вопросов.