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«Дискриминация» мозга: ученые нашли главное различие мужчин и женщин в голове

Наталия Майорова
02:29 18.06.2019
Обнаруженный ген находится в одном из участков генома, ассоциированных с интеллектом.
«Дискриминация» мозга: ученые нашли главное различие мужчин и женщин в голове
© Фото: pixabay

Ученые обнаружили в клетках мозга ген, который активирован лишь у части людей, в то время как у других он не функционирует. Российские исследователи убеждены, что его работа зависит от мутации, которая встречается лишь у 3% населения Евразии.

Как удалось выяснить позже, основная функция гена связана с мужским организмом: он отвечает за выработку половых клеток. Вместе с тем ученые выяснили, что найденный отрезок ДНК попадает в участок генома, который ответственен за способности к математике. Благодаря этому становится понятно, почему мужская часть населения более талантлива в данной области.

По данным сайта газеты «Известия», выяснилось, что активность большей части генов в нейронах мозга одинакова у взрослых людей. Однако ряд генов имеет качественные различия, например: у одних людей активность выше, а у других, соответственно, ниже. Существуют также особые гены, сигналы в которых отличаются у мужчин и женщин.

Ученые также отмечают, что обнаруженный ген, который показывает необычную активацию в мозге, находится в одном из участков генома, ассоциированным с интеллектом.

Под хроматином принято понимать «упаковку», где содержится свернутая ДНК. Внутри нее располагаются белки, вокруг которых она накручена. А для того, чтобы определенный фрагмент ДНК заработал и гены стали активными, необходимо открыть к ней доступ нужных ферментов.

После подсчета участков активации, исследователи выявили не менее 1,5 тысяч генов, о которых ранее не было известно, причем большая часть из них относится к некодирующей РНК. Последняя выполняет регуляторную роль в клетках мозга.

«Главное достижение ученых в том, что исследованы именно гены, проявляющие себя в нейронах префронтальной коры. Теперь понятно, почему в работе головного мозга разных людей есть отличия. Некоторые из открытых белков связаны с интеллектом», - говорится в публикации.

Ранее нейрохирург Рахул Джандиал  установил, что здоровье мозга в большей степени зависит от человека. Три главных способа сохранить его - это учиться на протяжении всей жизни вести активный образ жизни и общаться. Медик также предложил простые упражнения, которые способны улучшить когнитивные способности и сохранить память.

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