Меркель озвучила условие для ослабления санкций против РФ
Вместе с тем канцлер Германии заявила, что вопрос о расширении антироссийских санкций не обсуждался в ходе встречи с Зеленским.
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Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским озвучила, что санкции с России могут быть сняты только в случае прогресса в реализации минских соглашений.
«Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции», - приводит слова политика ТАСС.
При этом Ангела Меркель добавила, что с Украиной не обсуждался вопрос о расширении антироссийских санкций.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям США с просьбой усилить санкционное давление на Россию.