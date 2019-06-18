Меркель озвучила условие для ослабления санкций против РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским озвучила, что санкции с России могут быть сняты только в случае прогресса в реализации минских соглашений.

«Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции», - приводит слова политика ТАСС.

При этом Ангела Меркель добавила, что с Украиной не обсуждался вопрос о расширении антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям США с просьбой усилить санкционное давление на Россию.