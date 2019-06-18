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«Не будет»: Зеленский высказался по поводу дефолта на Украине

Ян Брацкий
22:46 18.06.2019
Текущая программа сотрудничества МВФ с Украиной предполагает поэтапное выделение Киеву 3,9 миллиардов долларов.
«Не будет»: Зеленский высказался по поводу дефолта на Украине
© Фото: Serg Glovny, globallookpress

Дефолта по внешним долгам официальный Киев не допустит. Уже сейчас на Украине начинают готовить новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский. В ходе своего официального визита в Германию он встретился с представителями МВФ, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

«Мы заключаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет», - цитирует «Интерфакс-Украина» заявление Зеленского.

Текущая программа сотрудничества международных кредиторов с официальным Киевом предполагает выделение 3,9 миллиардов долларов.

Около половины суммы украинские власти получат сразу, остальное - после успешной реализации ряда реформ, которые включают в себя и непопулярные экономические меры, например повышение тарифов ЖКХ для населения.

Окончательно миссия МВФ готова вернуться на Украину после завершения парламентских выборов.

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