«Своп» вместо транзита: «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новые условия газового контракта

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил об альтернативном варианте, по которому будет заключен контракт не на транзит, а на «своп» газа.

«Мы предлагаем «Газпрому» заключить с «Нафтогазом» контракт не на услуги транспортировки, а на «своп» газа», - написал Витренко на своей странице в Facebook.

Исполнительный директор пояснил, что при таком варианте развития событий, «Газпром» будет передавать определенный объем газа на границе Украина-РФ, после чего «Нафтогаз» будет передавать точно такой же объем газа на границе Украина-ЕС.

«Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть они будут брать на себя ответственность перед «Газпромом» за этот газ уже в их системах», - пояснил Витренко.

Ранее стало известно о заявлении «Газпрома» о том, что компания готова рассмотреть возможность возвращения к переговорам с Украиной «с чистого листа».