Российские военные раздали гумпомощь в двух сирийских провинциях

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Хшам провинции Дейр-Эз-Зор и в районе Ард-Сабах города Алеппо», - сказал руководитель Центра Алексей Бакин на брифинге.

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