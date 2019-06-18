Российские военные раздали гумпомощь в двух сирийских провинциях
В результате гуманитарных акций было роздано тысяча пакетов с продовольствием для нуждающихся сирийцев.
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Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели две гуманитарные акции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и городе Алеппо.
«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Хшам провинции Дейр-Эз-Зор и в районе Ард-Сабах города Алеппо», - сказал руководитель Центра Алексей Бакин на брифинге.
В ходе акций офицерами Центра было роздано тысяча пакетов с продовольствием.