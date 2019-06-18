Корабль Одиссея: ученые подняли из воды останки 2400-летнего античного судна

Ученые приступили к обследованию затонувшего на дне Черного моря античного корабля.

Его останки покоятся на глубине в 80-ти километрах от болгарского города Бургас уже 2400 лет.

Обнаружить их удалось англо-болгарской экспедиции еще осенью прошлого года, однако к детальному изучению приступили только сейчас, сообщает Epoch Times.

Большая глубина, а судно находится под двухкилометровой толщей морской воды, уберегла его от разграбления, но и максимально усложнила процесс обследования обломков. Для этих целей пришлось задействовать два роботизированных комплекса.

Из-за низкого содержания кислорода на такой глубине и повышенной солености воды, деревянный корпус корабля хорошо сохранился.

На специальных снимках и видео хорошо различимы руль, гребные скамьи, содержимое грузового отсека и вся палуба, длина которой составляет 23 метра.

Исследованием груза с затонувшего корабля археологи займутся в ближайшем будущем.