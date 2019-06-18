Опубликованы кадры перехвата стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США российским Су-27
Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации, экипажами российских ВКС Су-27.
«Семнадцатого июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США», - сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Перехваты произошли вблизи территориальных вод РФ в Черном и Балтийском морей. Ввиду грамотных действий российских летчиков нарушения границ РФ со стороны американских военных самолетов удалось не допустить.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что полеты самолетов ВКС РФ выполнялись в строгом соответствии с нормами международного права.
Ранее Су-27 перехватил самолеты ВВС США и Швеции у границ РФ над Балтикой.