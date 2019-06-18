В России запретили еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) принял решение об изъятии из обращения лекарственного препарата от кашля «Сирепс», содержащее фенспирид.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо АО «Акрихин» о решении производителя «Медана Фарма АО» об изъятии из обращения всех серий лекарственного препарата «Сиресп (МНН: Фенспирид), сироп 2 мг/мл, флаконы 150 мл», - говорится в информационном письме, опубликованном на сайте ведомства.

Данный препарат назначается при заболеваниях дыхательных путей, в том числе при бронхитах, инфекционных заболеваниях, при осиплости голоса или першении в горле.

Ранее стало известно об изъятии из обращения на российском рынке препаратов от кашля «Эриспирус», «Эпистат» и «Эреспал», также содержащих фенспирид.

Это произошло после того, как в феврале 2019 года французские надзорные органы решили изъять из обращения ряд лекарственных препаратов, которые содержат фенспирид. Такое решение было принято из-за повышенных рисков при приеме препарата, в состав которого входит фенспирид. Лабораторные исследования показали, что данное вещество может привести к осложнениям в работе сердечно-сосудистой системы.

Территориальным органам Росздравнадзора поручено обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий лекарственного препарата «Сиресп».