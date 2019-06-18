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Россия в центре внимания: в Ле-Бурже подвели итоги второго дня авиасалона

Алексей Самолетов
21:33 18.06.2019
Российским самолетом-амфибией Бе-200 заинтересовались потенциальные покупатели в Индии и странах Латинской Америки.
© Видео: ТРК Звезда

Российский самолет-амфибия Бе-200 вызвал огромный интерес у иностранных заказчиков на полях аэрокосмического салона в Ле-Бурже. Уже заключены контракты на поставку этих машин с Чили и Индией. Заинтересованы в приобретении самолета и в США.

Еще одной главной темой сегодняшнего дня стало, конечно же, подписание соглашение на поставку для наших вертолетов «Ансат» австрийских медицинских модулей фирмы Air Ambulance Technology.

Именно с этими модулями вертолеты будут сертифицироваться в европейских странах, как первое средство оказания медицинской помощи в городах.

«Ансат», что в переводе означает простой, позиционируется как многофункциональный вертолет. В его базовой комплектации можно установить и пассажирские кресла, и грузовую лебедку, и грузовую платформу.

«С федеральным агентством Росавиацией мы проводим работу по валидации сертификата "Ансат" в различных странах. Это Китай, Индия, Колумбия, Мексика. Мы надеемся, что в ближайшее время эта работа даст свои результаты и это откроет нам окно возможностей для поставок в эти страны», - выразил надежду генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Сегодня состоялись традиционные показательные полеты военно-транспортной авиации. Вместе с ними в воздух поднимается и тяжелая пассажирская техника.

Основной интерес сегодня в Ле-Бурже к пассажирской технике, а про военную предпочитают говорить за закрытыми дверями.

Многофункциональность - основной девиз парижского авиасалона. Это хорошо видно на примере Boeing 737-800, который легко превращается из пассажирской машины в грузовую.

Не менее знаменитый 767, который хорошо знают во всех концах мира, становится танкером-топливозаправщиком, а еще один 737-й превращается в патрульный самолет Poseidon P-8.

«Производителей этой достаточно высокотехнологичной техники не так много. Фактически весь рынок сегодня занимает несколько авиакомпаний и ведущие из них Airbus и Boeing. Собственно, они этот рынок и делят. Там есть еще Россия, Бразилия и Канада», - рассказывает председатель совета директоров АО «Российская самолетостроительная Корпорация "МиГ"» Сергей Коротков.

На этом авиасалоне у корпорации Boeing сложная ситуация. Если у его конкурента Airbus к сегодняшнему дню 123 твердых заказа, то у заокеанской компании их нет вообще.

Лайнер в модификации 737 МАХ, который потерпел сразу две катастрофы, вызвал небывалый отток клиентов в авиационном мире. Сегодня американцы пытаются решить проблемы этой машины при помощи нового программного обеспечения.

Второй день выставки принес определенные результаты, но говорить о них будут завтра, в день подведения итогов деловой части салона в Ле-Бурже. В четверг сюда придут обычные зрители.

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