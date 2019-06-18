Пьяный поляк прокатился по центру города на советском танке Т-55: видео

Житель Польши в нетрезвом виде прокатился по улицам города Паенчно на советском танке Т-55. Прогулка завершилась с прибытием полицейского патруля.

Как сообщает местное издание Twoje Pajeczno со ссылкой на местных стражей порядка, 49-летний владелец советской бронемашины находился в серьезном подпитии, что позже было подтверждено экспертизой. Вместе с ним на танке катался пассажир, которому водитель танка решил показать город столь необычным способом.

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Советская боевая машина провела на месте задержания практически всю ночь, поскольку полицейские не могли придумать, каким образом им эвакуировать танк. Т-55 удалось погрузить на подходящий эвакуатор только под утро.

В процессе выяснения обстоятельств стало известно, что 49-летний мужчина владеет танком официально. Теперь ему грозит до двух лет за пьяное вождение. На время разбирательства Т-55 отправили на платную стоянку за счет владельца.