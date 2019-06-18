Пьяный поляк прокатился по центру города на советском танке Т-55: видео
Житель Польши в нетрезвом виде прокатился по улицам города Паенчно на советском танке Т-55. Прогулка завершилась с прибытием полицейского патруля.
Как сообщает местное издание Twoje Pajeczno со ссылкой на местных стражей порядка, 49-летний владелец советской бронемашины находился в серьезном подпитии, что позже было подтверждено экспертизой. Вместе с ним на танке катался пассажир, которому водитель танка решил показать город столь необычным способом.
Советская боевая машина провела на месте задержания практически всю ночь, поскольку полицейские не могли придумать, каким образом им эвакуировать танк. Т-55 удалось погрузить на подходящий эвакуатор только под утро.
В процессе выяснения обстоятельств стало известно, что 49-летний мужчина владеет танком официально. Теперь ему грозит до двух лет за пьяное вождение. На время разбирательства Т-55 отправили на платную стоянку за счет владельца.