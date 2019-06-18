На севере Японии произошло мощное землетрясение
Правительством страны принято решение о создании центра экстренного реагирования при канцелярии премьер-министра.
© Видео: nagazaka_lux, NHK_news, Hiro86777, Twitter © Фото: nagazaka_lux, twitter
Японию сотрясают подземные толчки. Магнитуда землетрясения составила 6,8 балла по шкале Рихтера.
В наибольшей степени дрожь земли ощутили на себе жители префектуры Ниигата на севере страны.
В прибрежных районах объявлена угроза цунами, сообщает агентство Kyodo News.
Правительство Японии приняло решение о создании центра экстренного реагирования при канцелярии премьер-министра. В настоящее время в центр стекается вся оперативная информация.
Уже известно о закрытии нескольких автомобильных тоннелей из-за упавших на дорогу каменных глыб, в некоторых домах разбиты окна.
Жители пострадавших районов собираются в эвакуационных центрах, которые оборудовали в зданиях гимназий и школ. О пострадавших к этом у часу ничего не сообщается.