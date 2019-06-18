На севере Японии произошло мощное землетрясение

Японию сотрясают подземные толчки. Магнитуда землетрясения составила 6,8 балла по шкале Рихтера.

В наибольшей степени дрожь земли ощутили на себе жители префектуры Ниигата на севере страны.

В прибрежных районах объявлена угроза цунами, сообщает агентство Kyodo News.

Правительство Японии приняло решение о создании центра экстренного реагирования при канцелярии премьер-министра. В настоящее время в центр стекается вся оперативная информация.

Уже известно о закрытии нескольких автомобильных тоннелей из-за упавших на дорогу каменных глыб, в некоторых домах разбиты окна.

Жители пострадавших районов собираются в эвакуационных центрах, которые оборудовали в зданиях гимназий и школ. О пострадавших к этом у часу ничего не сообщается.