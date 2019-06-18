Жарко и грязно: аномальная погода в Москве сохранится до конца недели

До конца рабочей недели синоптики ожидают в Москве жаркую и солнечную погоду. В среду воздух прогреется до 27 градусов тепла, в четверг и пятницу – столбики термометров поднимутся еще выше, но не достигнут 30-градусной отметки. Ночью температура воздуха будет опускаться до 15-17 градусов тепла.

По оценкам специалистов, из-за установившейся жаркой погоды в столице, в воздухе могут накапливаться вредные примеси. Поэтому, по возможности, днем лучше на улицу не выходить. Особенно нужно быть внимательным к своему здоровью пожилым людям, а так же родителям следить за самочувствием маленьких детей.

Температурный рекорд в эти дни наблюдался 118 лет назад. Тогда воздух прогрелся до 34, 7 градусов тепла.