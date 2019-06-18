Стали известны подробности убийства 13-летней россиянки в Испании

Рваная рана на шее была обнаружена у 13-летней убитой россиянки, тело которой нашли в городке Матаро, находящимся в автономном сообществе Каталония.

В доме проживала мать, сын и дочь. По предварительным данным, несколько дней назад женщина оставила старшего брата с сестрой, а сама уехала в Россию. После того, как мать не смогла связаться со своими детьми, она попросила о помощи русских знакомых, проживающих неподалеку. Они и обнаружили тело.

Мертвая девочка лежала рядом с кроватью, мебель была сдвинута, на стенах и простынях были видны пятна крови.

После вскрытия тела, специалисты пришли к выводу, что несовершеннолетняя россиянка была убита. Полицейские продолжают поиски ее 16-летнего брата, который пропал несколько дней назад.