Лайнер с Киркоровым на борту жестко приземлился в Домодедово

Пассажирский самолет с популярным российским певцом Филиппов Киркоровым и его детьми совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.

Инцидент произошел с бортом авиакомпании S7, который выполнял рейс из Варны.

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Пресс-секретарь Киркорова новость о ЧП подтвердила и в телефонном разговоре со «Звездой» заверила, что артист уже находится в Москве и с ним все в порядке.

Сам певец рассказал подробности происшествия сразу после приземления в столичном аэропорту.

«Уже коснувшись земли достаточно жестко, сразу поднялись в небо снова. Благо, профессиональные пилоты сумели вырулить в правильном режиме и мы благополучно сели. Конечно, дети перепугались. Мы летели всей семьей, всем коллективом с гастролей из Болгарии, из Варны. Мы все живы, здоровы, слава богу. Мы уже сошли с рейса», - сообщил Филипп Киркоров радиостанции «Говорит Москва».

Отмечается, что паники на борту удалось избежать благодаря профессиональным действиям бортпроводников, которые сумели быстро успокоить пассажиров.

Самолет успешно приземлился со второй попытки. Никто из его пассажиров не пострадал.