Звериный оскал: по Норильску бродит белый медведь

На окраине Норильска подростки случайно заметили белого медведя. Дикий зверь копался в земле и снегу. Скорее всего, он искал еду, так как выглядел сильно исхудавшим.

Видео, на которых отчетливо виден опасный гость, публикуют в соцсетях местные жители. Они не на шутку встревожены и удивлены появлением опасного хищника на улицах города.

И это не удивительно. Последний раз белого медведя в окрестностях Норильска видели около 40 лет назад. Специалисты называют подобные случаи уникальными, так как обитает этот крупный хищник в приполярных областях. В ближайшее время зоологи примут решение относительно судьбы дикого зверя. Если после наблюдений за ним, станет ясно, что медведь здоров, то его отправят в естественную среду обитания, на берег Карского моря. Если заметят какие-то проблемы с животным, то его перевезут в зоопарк.