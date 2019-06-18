Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино
По словам Тельнова, злоумышленники ничего не украли, однако инцидент сняли на камеру.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ГУ МВД России по Самарской области, Вконтакте
Неизвестный избили исполнительного директора Фонда кино, продюсера Вячеслава Тельнова. Злоумышленники напали на мужчину возле его дома.
В комментарии «Звезде» Тельнов отметил, что злоумышленники ничего не забрали.
«Нападение произошло у дома. Избили. Ничего не взяли. Сняли на камеру и убежали», - рассказал он.
Тельнов подчеркнул, что ограбление, вероятно, не являлось основной целью нападавших. В ближайшее время он намерен написать заявление в полицию по факту нападения.
Вячеслав Тельнов ранее возглавлял киностудию «Ленфильм», а также профильный департамент Министерства культуры РФ. Осенью прошлого года он стал исполнительным директором Фонда кино. Организация является одним из главных инструментов господдержки российского кинематографа.