Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино

Неизвестный избили исполнительного директора Фонда кино, продюсера Вячеслава Тельнова. Злоумышленники напали на мужчину возле его дома.

В комментарии «Звезде» Тельнов отметил, что злоумышленники ничего не забрали.

«Нападение произошло у дома. Избили. Ничего не взяли. Сняли на камеру и убежали», - рассказал он.

Тельнов подчеркнул, что ограбление, вероятно, не являлось основной целью нападавших. В ближайшее время он намерен написать заявление в полицию по факту нападения.

Вячеслав Тельнов ранее возглавлял киностудию «Ленфильм», а также профильный департамент Министерства культуры РФ. Осенью прошлого года он стал исполнительным директором Фонда кино. Организация является одним из главных инструментов господдержки российского кинематографа.