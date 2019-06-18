Экс-руководитель офиса FIFA в Москве прокомментировал допрос Мишеля Платини

Бывший руководитель офиса FIFA в Москве Валерий Чухрий прокомментировал допрос Мишеля Платини по делу о коррупции.

В интервью «Звезде» российский футбольный эксперт отметил, что знаком с экс-президентом UEFA с 2001 года и часто встречался с ним в Швейцарии и в других странах.

«Я кроме хороших слов об этом бывшем футболисте и руководителе сказать не могу. Он известен, как один из лучших форвардов Европы и несколько раз завоевывал "Золотой мяч", что само по себе о многом говорит. Долго время он входил в руководство FIFA и являлся президентом UEFA. Он много внес в развитие футбола. Известны его программы, которые он осуществлял вместе с экс-президентом FIFA Йозефом Блаттером», - заявил Чухрий.

Именно взаимоотношения с Йозефом Блаттером послужили поводом для отстранения Платини от большого футбола в 2011 году. Тогда, бывший руководитель FIFA перевел на его счета два миллиона швейцарских франков.

«К большому сожалению, последствия этих событий для него оказались неблагоприятными и его дисквалифицировали. Самое обидное, что доказательства были этического плана. Он долго работал, и Йозеф Блаттер решил выплатить ему компенсацию. Спустя несколько лет было решено, что это нарушает профессиональную этику и нормы. Если бы были при этом подписаны официальные документы, тогда бы проблем не возникло, но за рубежом есть правило устных договоренностей. Поэтому его и постигла дисквалификация», - объяснил бывший руководитель московского офиса FIFA.

Ранее стало известно, что Мишель Платини был задержан для дачи показаний в рамках дела о коррупции. Следователи устанавливают, каким образом осуществлялся выбор страны хозяйки чемпионата Европы по футболу в 2016 году.

Представитель Платини Жан-Кристоф Алькье рассказал о том, что его подопечный сотрудничает со следствием.

Если у правоохранительных органов не возникнет дополнительных вопросов, то Платини сможет вернуться в футбол уже осенью этого года, когда истечет срок его дисквалификации.