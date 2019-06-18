Представитель Ярмольника рассказал об инциденте с автомобилем артиста

В Москве на перекрестке возле Новодевичьего монастыря велосипедист, проезжавший по пешеходному переходу, упал на автомобиль Леонида Ярмольника.

«Никакой аварии не было. На перекрестке, близ Новодевичего, на светофоре, перед пешеходным переходом, на стоящий на красном светофоре автомобиль Ярмольника завалился проезжавший по пешеходному переходу велосипедист», - пояснил концертный директор актера Табриз Шахиди.

В результате происшествия, у новенького авто артиста были поцарапаны решетка и капот. И Леонид Исаакович был вынужден вызвать сотрудников ГИБДД.

«Нарушивший правила велосипедист, поцарапал две детали - решетку и капот. Леониду пришлось вызвать инспекторов, чтобы выписать протокол для страховой. Как известно, по правилам страховых компаний, если повреждены более одной детали автомобиля, то необходимо выписывать протокол.», - сказал Шахиди.

Вместе с тем представитель артиста отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.