Меркель объяснила свою дрожь на встрече с Зеленским
Канцлер Германии объяснила обезвоживанием свое состояние на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сейчас Ангела Меркель чувствует себя лучше. По ее словам, после того, как она выпила три стакана воды, ее самочувствие нормализовалось.
Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, что во время встречи с Зеленским Меркель затрясло, она побледнела и у нее задрожали руки. На пресс-конференции после канцлер объявила, что обычная вода помогла ей нормализовать состояние.
«Очевидно, мне ее и не хватало, поэтому все сейчас в порядке», - заверила Меркель.
Зеленский же в свою очередь отметил, что Меркель была в безопасности, потому что рядом был он.
«Я стоял рядом. Поверьте, она была в безопасности», - заявил он.
Ранее немецкое издание Bild отмечало, что канцлеру уже неоднократно становилось дурно из-за жары.