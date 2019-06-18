Меркель объяснила свою дрожь на встрече с Зеленским

Канцлер Германии объяснила обезвоживанием свое состояние на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сейчас Ангела Меркель чувствует себя лучше. По ее словам, после того, как она выпила три стакана воды, ее самочувствие нормализовалось.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, что во время встречи с Зеленским Меркель затрясло, она побледнела и у нее задрожали руки. На пресс-конференции после канцлер объявила, что обычная вода помогла ей нормализовать состояние.

«Очевидно, мне ее и не хватало, поэтому все сейчас в порядке», - заверила Меркель.

Зеленский же в свою очередь отметил, что Меркель была в безопасности, потому что рядом был он.

«Я стоял рядом. Поверьте, она была в безопасности», - заявил он.

Ранее немецкое издание Bild отмечало, что канцлеру уже неоднократно становилось дурно из-за жары.