Зеленский заявил о противоположных позициях по «Северному потоку-2» с Германией

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил о диаметрально противоположных позициях по вопросу «Северного потока-2».

«Наши позиции относительно проекта "Северный поток - 2" являются диаметрально противоположными», - отметил украинский лидер.

При этом Зеленский выразил благодарность Германии за готовность вести диалог по этому вопросу.

На пресс-конференции Владимир Зеленский коснулся и вопроса по транзитному газу. По его мнению сохранение транзита российского природного газа через Украину и его аккумулирование в хранилищах страны, является гарантией энергетической безопасности Украины и стран Европы. При этом глава государства выразил уверенность, что переговоры по подписанию договора о транзите пройдут успешно.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что вопросы «Северного потока-2» и транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом.