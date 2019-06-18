Названы самые богатые землевладения России

Аналитика журнала Forbes опубликовали рейтинг 20 крупнейших землевладений России.

Перечень составили исходя их данных о купле-продаже или средней кадастровой стоимости гектара, скорректированной на коэффициент 1,38 и аналитического отчета компании «Совэкон».

Все эти данные находятся в свободном доступе.

Возглавили список владения компании «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева». Площадь принадлежащих компании земель - 649 тысяч гектаров, стоимость которых оценивается в 68,5 миллиардов рублей. Земли находятся на территории республики Адыгея, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и в Ростовской области.

На втором месте в списке Forbes агрохолдинг «Степь». Его владельцем является Владимир Евтушенков. В его владении 412 тысяч гектаров общей стоимостью в 45,6 миллиардов рублей.

Замыкает тройку «Мираторг» Александра и Виктора Линников, которым принадлежит земля на площади в 1 миллион гектаров в восьми российских регионах. Эксперты оценивают ее стоимость в 45 миллиардов рублей.

В число самых зажиточных также вошли продовольственная группа «Продимекс», концерн «Покровский», земли «Русагро», «Кубани» и компании «Агрогард».