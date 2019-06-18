Кабмин предложил увеличить пособие по уходу за ребенком

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет планируется увеличить с 2020 года. Об этом заявил Дмитрий Медведев во время отчета в Госдуме о работе правительства.

Сейчас сумма ежемесячного пособия составляет 50 рублей. Ее размер был определен еще в 1994 году, и носил временный характер. Однако с тех пор сумма ни разу не индексировалась и не повышалась.

Кабинет министров считает, что пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет необходимо довести до уровня прожиточного минимума. Однако речь идет об адресной помощи. Увеличить размер пособия предложено тем семьям, чей доход ниже установленного уровня в регионе.