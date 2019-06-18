СМИ: Киев собирается восстановить ж/д сообщение с Донбассом

Кабмин Украины принял стратегию украинского монополиста в сфере железнодорожных перевозок «Укрзализныци» до 2023 года. Документ пока не опубликован, но по данным сайта «Комсомольской правды», в нем рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями, которое было прекращено в марте 2017 года.

Отмечается, что если запрет будет отменен, объем перевозки угля в Донбасс в 2021 году составит 40% (по сравнению с показателями 2016 года), железной руды - 30%, черных металлов - 15%, а к 2030 году поставки, согласно тексту документа, увеличатся вдвое.

При этом в стратегии указывается, что планируется восстановить лишь грузовые перевозки, о пассажирских пока речи не идет.