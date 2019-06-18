Попокатепетль пробудился: пассажир самолета снял столб пепла над облаками
Национальное управление гражданской обороны Мексики объявило средний уровень угрозы, в связи с извержением.
© Видео: ABC News, Twitter © Фото: ABC News, Twitter
Один из пассажиров самолета, летящего над Мексикой, стал свидетелем извержения вулкана.
Очевидцу удалось снять редкое по своей красоте видео. На кадрах, опубликованных в Twitter, столб вулканического пепла в лучах восходящего солнца.
Эксперты уже предупредили население, что проснулся вулкан Попокатепетль, что в 70-ти километрах от Мехико.
Пепел и дым выбрасываются на высоту до пяти километров, однако извержение не представляет серьезной опасности для авиалайнеров.
Попокатепетль является крупнейшим вулканом в Мексике, название которого переводится как «дымящийся холм».