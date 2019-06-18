Ураганный ветер унес батут с детьми в лес: видео
Инцидент произошел во время пикника на природе, в котором принимали участие десятки семей с детьми.
© Видео: ТРК Звезда
Поход с детьми в парк развлечений едва не обернулся трагедией для жителей британского графства Йоркшир.
Десятки семей решили провести время на открытом воздухе. Пока дети играли на надувных горках, взрослые готовились к пикнику.
Погода испортилась настолько внезапно, что никто не успел среагировать. Ураганные порывы ветра снесли надувные батуты. Их перевернуло и унесло бы дальше, если бы не лес.
В результате ЧП несколько детей серьезно пострадали.