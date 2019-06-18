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Ураганный ветер унес батут с детьми в лес: видео

Ян Брацкий
16:26 18.06.2019
Инцидент произошел во время пикника на природе, в котором принимали участие десятки семей с детьми.
© Видео: ТРК Звезда

Поход с детьми в парк развлечений едва не обернулся трагедией для жителей британского графства Йоркшир.

Десятки семей решили провести время на открытом воздухе. Пока дети играли на надувных горках, взрослые готовились к пикнику.

Погода испортилась настолько внезапно, что никто не успел среагировать. Ураганные порывы ветра снесли надувные батуты. Их перевернуло и унесло бы дальше, если бы не лес.

В результате ЧП несколько детей серьезно пострадали.

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