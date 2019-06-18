Черви, гниль и нитраты: некачественная клубника заполонила российский рынок

Родом из-за границы, но замаскированная под российскую. Основательно сдобренная нитратами, а то уже и подгнившая. Все это о клубнике, сезон которой в самом разгаре, а потому и продавцы изощряются как могут в маркетинговых уловках.

Жительница Набережных Челнов купила на местном рынке червивую клубнику. Белых паразитов женщина обнаружила только дома. До этого уже успела съесть несколько ягод. Как выяснилось, с нематодами. Это самый многочисленный класс, так называемых, круглых червей.

«Руки затряслись, обратно все эти ягоды в пакет целлофановый сложила и побежала туда, к той женщине, чтоб спросить, что это за ягоды, они не вредны ли, той женщины уже не было, но рядом сидящие, у них спрашиваю, где она, она уже ушла, все распродала - ушла», - рассказала «Звезде» пострадавшая Роза Элембаева.

Концов не сыскать, жалуется женщина. Может, были нарушены условия хранения ягоды, а может правила транспортировки. Ведь откуда везут товар, зачастую не знают сами продавцы.

В этой игре в «угадайку» проигрывает всегда покупатель, говорят эксперты. По вашему запросу талантливые торговцы могут предложить, например, краснодарскую ягоду. Только судя по лоткам она из Турции, а по документам - из Чили. И вообще вовсе не клубника, а садовая земляника.

«Продажа вот этой земляники, черешни, абрикосов в переходах, возле метро с этих лоточков, со столиков, она по серым схемам идет. Наверняка они не проходят какой-то санитарный контроль и поэтому что там в этой садовой землянике?», - задается вопросом председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Клубничный блеск - еще один маркетинговый ход. Ради соблазнительного глянца ягоду опрыскивают разными химикатами. Заморские плоды подкармливают и удобряют, чтобы не испортились в дороге.

«При злоупотреблении плодами, удобренными таким количеством химических компонентов, можно получить серьезные проблемы, не только отравление, но и в накопительной программе можно получить онкопротективные действия, действительно вплоть до онкологии», - утверждает диетолог Маргарита Соколова.

Клубнику, конечно, не стоит встречать по одежке. Рыночные модельеры изощряются как могут. Чем сложнее упаковка, тем сомнительнее продукт. Но главное - ягода должна быть целой.

«Здесь вот сильно видно, что она повреждена, соответственно здесь образуется сок, сок является питательным веществом для развития болезнетворных бактерий и грибов, ну чаще всего это обыкновенная серая гниль, которая является в принципе токсичной для человеческого организма», - говорит главный агроном Академии им. Тимирязева Вячеслав Маслов, показывая испорченную ягоду.

Темно-бордовый цвет говорит о том, что клубника уже начала портиться и пролежит не больше 12 часов. Не стоит брать и слишком бледную ягоду. Лучше выбрать тепличную. Ее легко можно распознать по красным, дозревшим кончикам.

Предположим, мы выяснили, откуда клубника приехала и даже проверили ее на содержание нитратов. Но как выбрать самую вкусную? Есть один секрет: если семена у ягоды лежат на поверхности, значит при ее выращивании была высокая влажность и достаточное количество света. От этого напрямую зависят ее вкусовые качества. Она должна быть сочной и сладкой.

Как раз такую обещают 12 месяцев в году. Но все же в России сезон клубники - с начала июня по первые числа июля. В другое время сладкая ягода может привести к горьким последствиям.