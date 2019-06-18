Саперы ТОФ расчищают дорого от обломков горной породы: кадры подрыва

Военые обследовали место обвала и произвели первый подрыв. Дорога оказалась заблокирована в результате мощных ливней.

Чтобы устранить завал, по подсчетам специалистов, необходимо провести порядка десяти направленных взрывов.

Обвал скальной породы, объём которой составляет более 600 кубических метров. Масса отдельных фрагментов скалы по оценкам инженеров превышает 50 тонн.

Учитывая тот факт, что угроза повторного обвала до сих пор сохраняется на подъезде к месту проведения работ выставлено оцепление. Закрыта прилегающая к опасному участку водная акватория.

Для этого будет использовано около тоны зарядов. Затем военные приступят к расчистке участка.