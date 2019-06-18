Газа примерно на неделю: «Укртрансгаз» признал свое бедственное положение

У украинских станций, которые обеспечивают работу всей газотранспортной системы (ГТС) страны, топлива осталось примерно на неделю, до 24 июня. Об этом сегодня сообщил оператор ГТС «Укртрансгаз». Более того, у компании нет денег на закупку дополнительного топлива. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщают РИА Новости.

В связи с этим компания потребовала реструктуризацию долга. Однако нельзя назвать ситуацию критической – еще в начале июня «Нафтогаз», опасаясь, что Россия прекратит транзит через украинскую ГТС, закачал в хранилища более 12 миллиардов кубометров газа. Вероятно, часть этого объема пойдет на нужды «Укртрансгаза».

Такая ситуация с главным оператором ГТС сложилась из-за того, что в 2017 году Киев по требованию ВМФ увеличил тарифы за газ для населения. Однако было принято решение, во избежание массовых недовольств граждан, часть расходов переложить на газовщиков, снизив при этом транспортные тарифы.

А потребители на такие меры ответили тем, что начали делать незаконные врезки в ГТС и банально перестали платить за газ в полном объеме.

В итоге, компания оказалась в тотальном убытке.

Хотя, эксперты прогнозируют, что на волне смены власти и выборов в Верховную раду у компании есть неплохие шансы добиться реструктуризации долга.

Самое главное, по мнению специалистов, это сам факт признания главным оператором ГТС подобных проблем может серьезно ударить по противникам строительства «Северного потока-2». Ведь если возможность транспортировки голубого топлива будет под угрозой, то необходимость «обходного пути» станет еще более очевидной для Европы.