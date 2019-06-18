Меркель бросило в дрожь во время встречи с Зеленским

Необычное поведение федерального канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине попало на видео.

Инцидент произошел во время звучания государственных гимнов, когда оба политика стояли на ковровой дорожке, под прицелом десятков телекамер.

Меркель внезапно начала бить сильнейшая дрожь. Зеленский же никак не отреагировал на происходящее.

После того, как оркестр отыграл гимны двух государств, Меркель поспешно провела Зеленского вдоль строя почетного караула и скрылась с ним за дверями резиденции канцлера.

Что стало причиной сильной дрожи канцлера – не уточняется.

Владимир Зеленский прибыл в Германию с первым официальным визитом. В течение дня он планирует обсудить с ней конфликт в Донбассе и возможности экономического сотрудничества Киева и Берлина.