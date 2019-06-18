«Избили и сняли на камеру»: исполнительный директор Фонда кино о нападении
По словам пострадавшего, злоумышленники напали на него возле его же дома.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости
Злоумышленники, которые избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова, ничего у него не украли. Об этом сам пострадавший рассказал в комментарии «Звезде».
По его словам, нападение произошло возле его же дома.
«Избили. Ничего не взяли. Сняли на камеру и убежали», - рассказал Тельнов.
Ранее продюсер отметил, что ограбление, вероятнее всего, не было основной целью нападения. В ближайшее время Тельнов намерен обратиться в полицию и написать заявление по факту инцидента.