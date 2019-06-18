«Избили и сняли на камеру»: исполнительный директор Фонда кино о нападении

Злоумышленники, которые избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова, ничего у него не украли. Об этом сам пострадавший рассказал в комментарии «Звезде».

По его словам, нападение произошло возле его же дома.

«Избили. Ничего не взяли. Сняли на камеру и убежали», - рассказал Тельнов.

Ранее продюсер отметил, что ограбление, вероятнее всего, не было основной целью нападения. В ближайшее время Тельнов намерен обратиться в полицию и написать заявление по факту инцидента.