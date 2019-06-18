«Имеет право на существование»: адвокат Алибасова оценил версию об отравлении продюсера

Адвокат шоумена Бари Алибасова настаивает на скорейшем проведении расследования истинных причин отравления продюсера.

Сергей Жорин сетует на то, что следователи до сих пор не предприняли никаких шагов к установлению истины.

По мнению адвоката, необходимо не только исследовать содержимое бутылки с бытовой химией, которую случайно выпил Алибасов, но и изъять все медицинские документы из клиники, в которой он проходил лечение.

Ранее сестра продюсера Зоя обвинила нынешнюю супругу Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину и ее родственников в причастности к отравлению брата.

«В данном случае никакой реакции нет. Да, нет и официального заявления, но в соответствии с законом, сообщения в СМИ являются основанием для проведения проверки. На сегодняшний день правоохранительные органы не предприняли никаких действий по факту возможного отравления. Не изъята емкость из которой он пил, не проведено исследования ее содержимого. Из медицинского учреждения не изъяты результаты медицинских анализов. Поэтому, те версии, которые выдвигаются, в том числе родственниками Алибасова, они имеют право на существование. Понятно, что это все в теории, но каждый человек имеет право на свое мнение. Сестра Бари Каримовича выдвинула свою версию. Я, как адвокат, не могу ее ни поддержать, ни опровергнуть, так как это серьезное обвинение в совершении преступления, а у нас лицо считается виновным только после приговора суда. Хотелось бы, чтобы правоохранители проверку провели», - рассказал в интервью «Звезде» юрист.

Бари Алибасов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того, как случайно выпил средство для прочистки труб.

У 71-него артиста были диагностированы сильнейшие ожоги пищевода, желудка, кишечника и дыхательных путей. Врачи были вынуждены ввести музыканта в состояние медикаментозной комы, чтобы ускорить восстановление его организма.

Накануне Алибасов-младший рассказал о самочувствии отца. Отметив, что скорее всего, он в компании своей супруги, отправится на реабилитацию в Казахстан, уроженцем которого он является.