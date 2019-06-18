Россиян будут штрафовать за несанкционированное разведение костров

Президент РФ Владимир Путин подписал Закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому россиянам грозит штраф за разведение костров в лесах, в случае введения режима чрезвычайной ситуации из-за крупных пожаров.

Ранее такой административной ответственности предусмотрено не было, при этом по статистике около 80% лесных пожаров возникают именно по вине людей.

Хотя при объявлении ЧС гражданам запрещено посещать леса, большинство россиян эти запреты игнорировали и никакой ответственности не несли. Теперь придется платить за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Физическим лицам грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных и юридических лиц сумма в разы больше. Кроме того, владельцев участков, которые любят жечь траву, могут лишить земли.