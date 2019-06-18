Пентагон подтвердил отправку более тысячи военных на Ближний Восток

США намерены направить дополнительные войска на Ближний Восток в качестве ответа на угрозу, которая, по мнению Вашингтона, якобы исходит от Ирана.

Как уточняет Reuters со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанхана, отправка войск в регион может быть связана с нападением на два танкера в Оманском заливе. Власти США уверены, что это произошло якобы по вине Ирана.

Сообщается, что в Пентагоне одобрили поставку дополнительно тысячи американских военнослужащих в так называемых «оборонительных целях».

«Я разрешил (отправку - прим. ред.) дополнительно приблизительно тысячи военнослужащих в оборонительных целях для противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше, в регионе Ближнего Востока», - говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США рассматривают различные варианты противодействия Ирану в регионе, включая военные. Он отметил, что Вашингтон не собирается обращаться к законодателям за разрешением на проведение возможных военных действий, направленных против Тегерана. Свою позицию Помпео аргументировал тем, что таким образом будут защищаться американские интересы.

Тринадцатого июня в Оманском заливе произошли взрывы на двух танкерах. Предположительно, причиной тому стало нападение. Однако истинные мотивы в настоящее время устанавливаются.

Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на борт эсминец ВМС США Bainbridge. Команда танкера Front Altair была эвакуирована в свой порт Джаск.

США обвиняют в произошедшем Иран, причем американскую сторону уже поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. В свою очередь в иранском Министерстве иностранных дел отвергли данные обвинения.