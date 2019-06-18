«Солнцепек» повышенной мощности: кадры учений огнеметчиков ЮВО
На учениях, прошедших в Южном Военном округе были применены тяжелые огнеметные системы залпового огня.
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Телеканал «Звезда» публикует кадры учений огнеметчиков ЮВО, на которых были применены реактивные системы залпового огня ТОС-1А.
Цели, по которым велся огонь, находились на удалении до пяти километров.
Маневры прошли на полигоне Тарское в Северной Осетии. В них приняли участие около 900 военнослужащих полка РХБЗ 58 общевойсковой армии.
От своего предшественника - «Буратино» «Солнцепек» отличается более совершенной пусковой установкой и автоматической системой наведения. При взрыве высокотемпературный импульс сопровождается резким перепадом давления, образующимся из-за взрыва топливовоздушной смеси.
По схожему принципу работает в том числе реактивный огнемет «Шмель».