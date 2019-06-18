Исследователи нашли предполагаемое место появления гуманоида Алешеньки

В истории гуманоида Алешеньки начали появляться новые подробности. Координатор организации «Космопоиск» Георгий Соболев рассказал «Звезде» о мероприятиях, проводимых его группой с целью раскрытия всех обстоятельств дела «кыштымского карлика», и о свидетелях, которые видели предположительно момент «приземления» существа в лесу.

Исследователь рассказал, что в 2017 году, после одного из слетов группы на месте упоминаемых событий, к нему подошел местный мужчина, представившийся грибником, и поделился координатами вывала леса вблизи Кыштыма – места, где деревья повалены из одной точки в разные стороны. По словам незнакомца, именно это место может быть «посадочной площадкой» найденного позже Алешеньки.

В течение нескольких лет с того момента «Космопоиск» проводил поиски в данном районе. В 2019 году члены группы планируют приступить к поиску наиболее плотно, получив в свое распоряжение специальные инструменты и проведя обследование территории с помощью коптера.

Помимо прочего, Соболев заявил, что недавно был найден еще один свидетель, заявивший об еще одном вывале. Его удалось найти, но с единственным отличием – свидетель говорил, что на месте есть болото, а исследователи обнаружили пруд.

«Нашли мы вывал, есть там прудик один. По словам второго свидетеля, там должно быть болото. Будем координировать, смотреть, может быть, это одно и то же место», - рассказал Соболев.

Напомним, загадочное существо «Алешенька» было обнаружено в поселке Каолиновый под Кыштымом. По словам местной пенсионерки, нашедшей его, сначала она якобы услышала некий «зов», а позже обнаружила и само существо: 30 сантиметров в длину, сероватого цвета, без первичных половых признаков и пупка.