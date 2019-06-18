И небо стало черным: Приморье накрыло огромным градом

На юго-запад Приморского края обрушился крупный град. Особенно досталось Октябрьскому району, где жители едва успевали прятаться от увесистых градин, которые вполне могли доставить серьезные неприятности.

Причиной такой непогоды стал циклон, который принес в регион сильные дожди и даже грозы. На кадрах, опубликованных в Сети, виден крупный град, ударяющий по всему вокруг. Внутри движущегося автомобиля удары градин ощущаются как канонада.

Серое небо чернеет на глазах. Температура воздуха в Приморье из-за этого поднимется максимум до 21 градуса.