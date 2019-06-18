Нарышкин заявил, что Запад так и не смог отделить умеренные формирования от боевиков

Боевики в Сирии получили от западных стран более миллиарда долларов в качестве поддержки, однако умеренные формирования так и не были отделены от террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. Об этом сегодня на международной конференции Совбеза РФ в Уфе заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Глава ведомства добавил, что сейчас представители данных формирований начинают буквально «наводнять» европейские города, спасаясь от ударов сирийских правительственных войск.

Нарышкин также отметил, что США предпринимают опасные попытки заигрывания с террористами, «так как они все равно выйдут из-под контроля».

«Заигрывать с терроризмом в современном взаимосвязанном мире смертельно опасно, - сказал он. - Управляемость террористических группировок условна, в итоге они все равно выходят из-под контроля и начинают нести угрозы тем странам, которые их поддерживали».

Ранее глава Службы внешней разведки также заявил, что ведомство располагает сведениями о подготовке Западом кибератак на российскую инфраструктуру.

*«Джебхат Ан-Нусра» - запрещенная в России террористическая организация.