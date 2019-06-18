Американские производители попросили власти США ослабить санкции против Huawei

Ведущие американские производители микрочипов заявили, что попадание Huawei в черный список на территории США приносит большие убытки и попросили власти США ослабить санкции против китайской компании. Об этом заявили представители Intel, Xilinx и Qualcomm в ходе слушаний в Вашингтоне 17 июня, передает агентство Reuters.

Главы компаний заявили, что ранее они провели переговоры с чиновниками из Министерства торговли США, убеждая тех, что Huawei в смартфонах и серверах использует обычные комплектующие, и это вряд ли представляет такую же угрозу, как оборудование для разворачивания сетей нового поколения 5G. Источники Reuters подчеркнули, что предприниматели действуют не с целью помочь Huawei, а стараются уменьшить убытки американских фирм.

«Дело не в помощи Huawei. Вопрос в том, чтобы избежать ущерба для американских компаний», - приводит слова источника новостное агентство.

Кроме того, многие представители американских фирм в ответ на решение администрации Трампа о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт товаров из Китая заявили, что не имеют других альтернатив по производству одежды, электроники и других товаров народного потребления, кроме как производство в Китае.

Президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что введение новых тарифов ускорит перемещение производства из Китая в другие страны. Однако здесь его вновь попытались переубедить главы компаний, ответив, что переезд во Вьетнам или другие места невозможен из-за нехватки навыков и необходимой инфраструктуры в этих регионах.

Президент другой компании по производству детских кресел и переносных игровых площадок Regalo International LLC из Миннесоты сказал также, что расходы, которые компании понесут из-за переноса своих производств, могут быть на 50 и 70 процентов выше, чем это было бы в обратной ситуации с переносом производства в Китай.

Наконец, третьи заявили, что на сегодняшний день Китай доминирует в мировом производстве в отраслях от обуви до электроники до портальных кранов.