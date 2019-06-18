Летчики ЮВО поклонились главной иконе ВС РФ после учений
Свой путь икона начала в Севастополе, а закончит его в Москве в Главном храме Вооруженных Сил в 75-ю годовщину Великой Победы.
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Летчики оперативно-штурмовой авиации ЮВО после выполнения учебно-боевых задач в небе Ставрополья поклонились Главной иконе храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный».
Безопасность иконы и ковчега с мощами святых круглосуточно обеспечивают военнослужащие роты почетного караула и военной полиции ЮВО.
Ранее священники Южного военного округа совершили крестный ход в небе над воздушным пространством ЮВО.
Ранее сообщалось, что уникальные барельефы святых Александра Пересвета и Андрея Осляби, высота которых составит пять метров, украсят фасад храма. Над их изготовлением работают художники студии имени М.Б. Грекова.