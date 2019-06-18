Песков заявил, что прямая линия с президентом РФ в 2018 году подверглась кибератакам из-за рубежа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о мощнейших кибератаках из-за рубежа перед началом прошлой прямой линии с Владимиром Путиным.

«Я могу констатировать этот факт. Таких проявлений много, и это не новая практика. Новое в этой истории заключается в том, что впервые информация об этом начинает просачиваться в Соединенных Штатах Америки - это новое в этой истории», - заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента уточнил, что мощнейшим DDoS-атакам подверглись сама прямая линия, и два крупнейших телеканала. Источники атак исходили из-за рубежа.

Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также заявил о том, что ведомством неоднократно были зафиксированы попытки кибератаки в отношении систем управления российской инфраструктуру. По его словам, данный случай уже не первый в последнее время.

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на неназванный источник в правительственных кругах выпустило сообщение о том, что хакеры из США, сотрудничающие со спецслужбами страны, стали чаще проводить специальные операции по внедрению вредоносного ПО в российские электросети.