Госдума проголосовала за приостановку участия России в ДРСМД

Во вторник, 18 июня, в Госдуме РФ приняли закон о приостановлении участия страны в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Одобрили закон 417 депутатов из всех думских фракций. Один парламентарий воздержался.

В тексте закона говорится, что Российская Федерация приостанавливает действие соглашения и не возобновит участие в нем до специального распоряжения главы государства. Совет Федерации рассмотрит документ 26 июня. Проект о приостановлении внес в Государственную думу президент России Владимир Путин.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между Соединенными Штатами и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. США заявили о своем выходе из ДРСМД в одностороннем порядке из-за отказа России в уничтожении ракеты 9М729, дальность действия которой якобы превышает установленные договором ограничения. В Москве обвинения назвали необоснованными.