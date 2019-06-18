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«Несколько раз отказывали двигатели»: знаменитый пилот Светлана Капанина рассказала об исполнении фигур высшего пилотажа

Лина Давыдова
14:00 18.06.2019
В программе «Открытый эфир» семикратная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина рассказала, как решила связать свою жизнь с небом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: wikimedia

Семикратная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина рассказала, как стала пилотом. В юности Капанина мечтала прыгать с парашютом, после окончания медицинского училища она попала в Курган. Девушка пришла в местный аэроклуб, чтобы записаться в парашютную секцию, но случайно встретившийся инструктор предложил ей нечто другое.

«Мечтала прыгнуть с парашютом, а записалась в самолетный спорт. Как сейчас помню: Курган, третий этаж, темный длинный коридор. И какой-то инструктор мне попался, я уже не помню  его имя, он шел навстречу. Он мне сказал: «Зачем вам парашюты нужны? Давайте к нам на самолет, с парашютом мы вас тоже бросим». Ну я и пошла», - вспомнила Капанина  в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Несколько раз во время полета у знаменитого пилота возникали проблемы с двигателем. По словам чемпионки мира по высшему пилотажу, в подобной ситуации главное - не паниковать.

«Только дуракам неведом страх. Но и страх страху рознь. У меня было несколько отказов двигателя, срыв винта на плоском штопоре - был очень сложный отказ. Порыв ремней привязных был. Но там некогда паниковать, некогда думать о страхе. Там время растягивается», - объяснила Капанина.

Она также призналась, что восхищалась и восхищается многими мужчинами и женщинами-пилотами, но предпочитает не равняться на них, а создавать свой собственный стиль.

«У нас много в стране достойных женщин и мужчин-пилотов, которых надо уважать, почитать, которых надо помнить и знать. Но это не значит, что нужно быть во всем на них похожими. Нужно самому создавать себя, чтобы люди гордились тобой, чтобы внести свою лепту в эту жизнь», - пояснила она.

Светлана Капанина считается самой титулованной женщиной-пилотом в мире. Тридцать лет назад она села за штурвал, покорила небо и получила международное признание. Светлана безупречно владеет приемами высшего пилотажа. А в ее копилке 70 золотых медалей различных чемпионатов.

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