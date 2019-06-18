Шойгу назвал основной задачей МО РФ выработку теории ведения войн

Выработка новой теории ведения войн должна стать основной задачей в ближайшее время, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на научно-практической конференции с руководящим составом вооруженных сил РФ.

«Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу», - отметил он.

Министр подчеркнул, что войны нового поколения это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы. При этом сами боевые действия крайне скоротечны, а на исправление ошибок нет времени.

Шойгу отметил, что изменения характера современных войн связано в том числе с появлением новых оружия, экипировки, разития науки.

Глава военного ведомства также отметил, что в ближайшее время армия получит современное гиперзвуковое и лазерное оружие, а опыт, полученный в Сирийской Арабской Республике активно внедряется при подготовке войск.