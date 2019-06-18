Представитель Алибасова прокомментировал заявление об отравлении продюсера родственниками жены

Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин прокомментировал заявление сестры продюсера Зои, которая ранее выразила мнение, что продюсер был отравлен своей нынешней супругой или ее родственниками. Об этом она сказала в эфире ток-шоу на одном из центральных каналов.

Горжанкин назвал это банальной нехваткой внимания со стороны брата и желанием побольше с ним общаться.

«Официальная позиция всех родственников с обеих сторон в том, что никто серьезно не относится к этому заявлению. Вероятнее всего, таким образом выражается дефицит внимания со стороны Бари Алибасова по отношению к своей сестре», - прокомментировал PR-директор продюсера.

Горжанкин отметил, что версия об отравлении – это сугубо личное мнение Зои, что это она так считает. Мужчина допускает, что после полного выздоровления Бари Алибасов сможет полноценно общаться и встречаться с сестрой, будет уделять ей больше внимания.

«Скорей всего, она таким образом пытается просто привлечь внимание к себе. В том числе и Бари Каримовича», - заявил представитель.

Помимо сестры, Горжанкин также рассказал об актуальном состоянии здоровья отравившегося шоумена. По словам PR-директора, Алибасов идет на поправку.

«Его жизни ничто не угрожает: он самостоятельно ходит, самостоятельно говорит. Обсуждает рабочие вопросы, хотя врачи это очень не приветствуют. Он уже пытался садиться за компьютер», - рассказал мужчина.

Напомним, музыкант и продюсер Бари Алибасов по ошибке выпил средство для чистки труб, в результате чего попал в НИИ имени Склифосовского с ожогами пищевода, желудка, кишечника и дыхательных путей. В настоящий момент его выписали из больницы и он проходит реабилитацию.