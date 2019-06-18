В Кремле ответили на озвученные Зеленским темы для беседы с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления нынешнего президента Украины Владимира Зеленского о темах беседы с Владимиром Путиным. Он напомнил, что о Донбассе нужно говорить с его жителями прежде всего.

«Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса », - отметил Песков.

Авторы статьи в издании Bild ранее прямо спросили у Зеленского, что он скажет Путину, когда впервые с ним встретится. Президент Украины дал понять, что собирается сразу же поднять тему территориальной принадлежности Крымского полуострова и Донецкой и Луганской Народных Республик.

Между тем ранее Зеленский прямо заявил, что не готов к диалогу с лидерами ДНР и ЛНР. При этом он не выступает против продолжения переговоров в «нормандском формате».