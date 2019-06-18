СМИ: экс-директор дочерней компании «Росатома» заключен под стражу по делу о взяточничестве

Бывший финансовый руководитель «Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации» (НИИТФА) Владимир Щенников заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

По данным агенства, его обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму около пятнадцати миллионов рублей по порядку двадцати эпизодам. Подсудимый своей вины не признает. Уточняется, что по делу проходят другие фигуранты, которые также заключены под стражу. Среди них ранее работавший в сфере технического обслуживания медицинского оборудования Чарушин В. Б., обвиняемый в посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и главный инженер АО «Монтажная фирма радий» Дорошенко А. А., который в данный момент отправлен под домашний арест. Заключенный под стражу Щенников своей вины не признает.

Дело против экс-финдиректора дочерней компании «Росатома» было возбуждено в 2018 году следственным управлением по Южному округу Москвы ГСУ СК РФ. Обвиняемые по делу были задержаны в том же году пятого июня, однако информация об этом стала известна только сейчас.

Между тем в самой компании пока никак не комментируют данную информацию.

Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации основан шестого октября 1960 года и на сегодняшний день является дочерним предприятием корпорации «Росатом». Предприятие занимается производством и поставкой аппаратуры для контроля параметров технологических процессов и радионуклидные энергетические установки.